Camille (Koh-Lanta) : Coulisses de son mariage avec Morgan Schneiderlin

Le 8 juin dernier, Camille Sold et Morgan Schneiderlin se sont mariés civilement. Une union immortalisée par les amoureux et partagée sur les réseaux sociaux. Mais, comme on vient de le découvrir, le couple s'est uni une nouvelle fois samedi 17 juin. Et une invitée a tout filmé...

C'est grâce à Mélanie Da Cruz, ex-candidate de Secret Story 10 et actuelle compagne d'Anthony Martial, partenaire de jeu de Morgan Schneiderlin à Manchester United, que l'on a pu découvrir les coulisses de ce moment magique. La jolie blonde a en effet posté de nombreuses vidéos et photos.

C'est proche de la mer, dans une villa de rêve, que l'ex-candidate de Koh-Lanta et le sportif ont célébré une nouvelle fois leur amour. Les demoiselles d'honneur ont fait leur entrée sur la chanson Wannabe des Spice Girls, le marié sur Wonderwall d'Oasis et la mariée sur la bande origine du film Ghost, Unchained Melody des Righteous Brothers.

Après s'être une nouvelle fois promis amour et fidélité, le couple a descendu l'allée sur le tube de Bruno Mars, Marry you. Un titre de circonstance !

Si pour l'union civile, Camille Sold avait opté pour une longue robe brodée et dénudée au niveau des épaules, samedi 17 juin elle a préféré une robe blanche moulante jusqu'au milieu des cuisses, laissant son dos nu. Une création sublime qui mettait son corps de rêve en valeur.

Une fête de rêve

Les convives ont ensuite savouré quelques coupes de champagne avec la mer en toile de fond avant de dîner dans un magnifique jardin.

Un hypnotiseur a même été engagé pour amuser les proches des jeunes mariés.

La soirée a également été marquée par l'apparition d'une gigantesque pièce montée, d'un concert et d'un feu d'artifice.