Camille (Koh Lanta) maman : Elle dévoile sa silhouette déjà amincie

Le 10 octobre 2018 était un jour particulier pour Camille Schneiderlin. Ce jour là, son époux Morgan Schneiderlin et elle ont accueilli leur premier enfant. Un fils qu'ils ont prénommé Maé et qu'ils n'ont pas tardé à présenter sur Instagam.

On ne sait pas combien de kilos la candidate de Koh-Lanta Malaisie (TF1, en 2012) a pris durant sa grossesse, ce qui est certain, c'est qu'elle les a vite perdus ! Vendredi 9 novembre, la jeune femme a dévoilé à ses abonnés qu'elle pouvait enfin reprendre le sport. "Le bonheur de remettre une tenue de sport ! Je n'attendais que ça", a-t-elle légendé pour la photo sur laquelle elle pose en legging noir et haut moulant rose.

Et, ce qui saute au yeux, c'est que Camille Schneiderlin a déjà une silhouette amincie. De quoi faire quelques envieuses.