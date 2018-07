Camille (Koh-Lanta) : Révélations sur sa rencontre avec son mari et sa grossesse

Actuellement enceinte de son premier enfant (dont la naissance est prévue pour octobre 2018), Camille Sold vit pleinement sa grossesse. De plus en plus présente sur son compte Instagram, la femme du footballeur Morgan Schneiderlin (qu'elle a épousé en juin 2017) a fait des révélations sur sa vie privée en répondant aux questions de sa communauté le 13 juillet 2018.

Lors de cette session questions/réponses, Camille Sold en a dit plus sur sa rencontre avec le footballeur français : "Bon alors, pour essayer de faire court : la vérité, c'est qu'il m'a repérée sur Instagram. On vient de la même région, il savait que j'avais fait Koh-Lanta... Et puis un ami en commun nous a permis de nous rencontrer en octobre 2014. Deux mois plus tard, on s'est mis ensemble."

L'ancienne aventurière de la saison 2 de Koh-Lanta révèle également qu'elle est tombée enceinte "directement après avoir enlevé son moyen de contraception". Dans la foulée, Camille Sold déclare que sa grossesse était inattendue. "On l'a découvert ensemble le jour de la Saint-Valentin ! C'est arrivé plus vite que prévu, on ne s'y attendait pas vraiment", a-t-elle assuré.

En ce qui concerne sa grossesse, elle se passe "magnifiquement bien" : "Que ça dure ainsi ! Pas eu de nausées, pas de fatigue, ni aucun symptôme de ce genre ! Pas d'envie particulière non plus, pas plus chiante que d'habitude. Je crois que mes hormones ne fonctionnent pas en fait." Sans filtre, Camille Sold avoue enfin qu'elle ne se prive de rien sauf "de l'alcool", qui lui manque un peu durant cette période.