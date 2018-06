Camille (Koh-Lanta) enceinte de Morgan Schneiderlin : 1er bébé pour le couple !

La jeune femme poursuit en indiquant qu'elle ne réalise toujours pas ce qui lui arrive. "Je sais juste que c'est du grand bonheur et une expérience tellement incroyable d'avoir notre petit haricot qui se développe en moi. J'ai une chance inouïe d'avoir l'homme le plus attentionné, celui qui me donne tant d'amour, de force et de confiance au quotidien, celui qui a réussi à me donner l'envie de fonder une famille, notre famille à nous", ajoute-t-elle. De son côté, Morgan Schneiderlin a également annoncé la nouvelle en photo sur son compte Instagram. En plus d'avoir partagé son bonheur, le milieu de terrai de l'Everton FC a révélé que, pour l'heure, lui et Camille ne souhaitaient pas connaître le sexe de bébé et préféraient garder la surprise.

En commentaires de ces publications, le couple a reçu bon nombre de messages de félicitations, notamment de la part de Mélanie Da Cruz, ancienne candidate de Secret Story 9 (TF1 et NT1) elle aussi enceinte de son premier enfant, un petit garçon fruit de ses amours avec son chéri le footballeur Anthony Martial.

Toutes nos félicitations aux futurs parents !