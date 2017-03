Camille Lacourt en retard dans "La Nouvelle édition" : Son excuse amuse...

Camille Lacourt a offert une séquence cocasse ce midi dans La Nouvelle Édition sur C8. Invité par Daphné Bürki pour parler de la 10e Nuit de l'eau organisée le 18 mars 2017 par l'Unicef, le nageur français de 31 ans a carrément oublié de venir sur le plateau... avant de constater, en regardant le programme depuis chez lui, qu'il était très attendu !

"Bienvenue, on est super contents ! Il ne faut pas être désolé ! C'est l'avantage de l'émission, on est en direct tous les jours donc on s'adapte évidemment, on est super contents de vous recevoir", a lancé l'animatrice de 37 ans en voyant Camille Lecourt faire son entrée en plateau en toute fin d'émission. Et le beau sportif de répondre, un brin gêné mais aussi amusé : "J'avais piscine ! (...) Non mais je vous ai vus en direct et j'ai vu que je devais être dans l'émission ! J'étais là 'Oh putain !'. Pour de vrai je l'ai vu en direct et j'ai eu après le jeune homme de l'Unicef qui m'a dit 'T'es où ?', 'Bah devant ma télé !'."

Pour information, c'est samedi 18 mars qu'aura lieu la 10e Nuit de l'eau à travers la France et ce dès 20h, un événement proposé par l'Unicef en partenariat avec la Fédération française de natation. Le but de la manifestation est de sensibiliser le grand public et de collecter des fonds pour l'accès à l'eau potable à travers le monde. Cette année, les fonds collectés iront au profit des populations d'Haïti touchées par l'ouragan Matthew à l'automne dernier.

