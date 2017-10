Camille Lacourt stressé pour DALS : "Je sais que je ne vais pas aller loin"

Nouveau défi de taille pour Camille Lacourt ! L'ancien nageur français a accepté de participer à la 8e édition de Danse avec les stars, dont le coup d'envoi sera donné le 14 octobre prochain sur TF1. Depuis trois semaines, il s'entraîne donc de façon intensive avec sa partenaire Hajiba Fahmy afin d'offrir le meilleur spectacle possible et ainsi séduire les téléspectateurs et les membres du jury Fauve Hautot, Jean-Marc Généreux, Chris Marques et Nicolas Archambault (remplaçant de Marie-Claude Pietragalla).

Mais l'ancien compagnon de Valérie Bègue est loin d'être confiant. En effet, lors de son passage dans C à vous (France 5) mardi 10 octobre 2017, Camille Lacourt a admis être très stressé : "La compétition, je gérais mon sujet. Je savais que j'avais un talent là-dedans. Alors qu'en danse, ce n'est pas encore confirmé... Après, je suis assez détaché au niveau du stress. je savais qu'en acceptant ça, j'allais prendre des risques et risquer d'être ridicule, mais ça fait partie du jeu."

Le beau blond – qui s'est récemment confié à Purepeople – s'entraîne donc "très dur pour être le meilleur possible". Il part malgré tout assez défaitiste : "Je me suis dit que c'était le seul moment où je pouvais vraiment apprendre. En sachant que je n'allais pas aller très loin en plus."

Nous n'en sommes pas si sûrs !