Camille Lellouche: L'opération de chirurgie esthétique qui a changé sa vie

Camille Lellouche, une humoriste sans filtre ! Que ce soit sur internet, à la télévision dans Quotidien (et anciennement TPMP) ou dans la vie de tous les jours, la jeune femme de 31 ans ne se prive pas de dire tout ce qui lui passe par la tête. Ce qui peut donner lieu à quelques confidences.

Au cours de son interview pour le magazine Millenials, la belle brune – que l'on a pu découvrir dans The Voice 4, en 2015 – a par exemple dévoilé... qu'elle avait eu recours à la chirurgie esthétique. On apprend ainsi qu'avec son premier cachet, Camille Lellouche s'est offert une augmentation mammaire. "Je n'en avais pas du tout. Je le dis parce que je l'assume. Je voulais juste des seins parce que j'ai toujours été très maigre et j'en souffrais beaucoup avant. C'était un vrai complexe." Un complexe accentué par le fait que la plupart de ses amies étaient "des bombes atomiques avec des seins et des fesses" : "On me demandait si j'étais leur petite soeur."

Mais depuis son opération, Camille Lellouche se sent beaucoup mieux dans sa peau : "Ça a vraiment changé ma vie." Elle n'encourage toutefois pas les jeunes filles qui souhaitent passer sur le billard à passer à l'action. La belle brune trouve en effet triste que des filles de 15-16 ans se fassent opérer, qui plus est avec l'aval de leurs parents.

L'intégralité de l'interview de Camille Lellouche est à retrouver dans le magazine Millennials du 20 mars 2018.