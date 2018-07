Camille Raymond (Premiers Baisers) : Sa nouvelle vie au FMI à Washington...

Depuis 2013, Camille Raymond alias Justine Girard dans l'incontournable sitcom d'AB Productions Premiers Baisers, vit avec son mari Jean-Xavier à Washington. L'ex-actrice, aujourd'hui âgée de 41 ans, travaille au service communication du Fonds monétaire international (FMI). Une nouvelle vie étonnante ? Pas tant que ça...

"Parallèlement aux tournages, je suivais une maîtrise de finance à Paris-Dauphine. Après Science-Po, j'ai fini mes études à Londres. Ça m'a donné le goût des voyages comme l'envie de voir mes enfants grandir à l'étranger", raconte-t-elle à Gala, qui l'a rencontrée chez elle aux États-Unis. Résultat, "après six mois d'entretiens et de tests écrits", elle a décroché un poste au FMI et, parmi ses missions, elle coordonne les rencontres de la présidente Christine Lagarde (ex-ministre des Finances sous Nicolas Sarkozy).

Camille Raymond, passée à Paris par des agences comme DDB ou DETC-Euro RSCG, n'a pas manqué d'emmener ses enfants dans ses valises : Vanille (18 ans, qui étudie désormais les maths à Londres), Thaïs (16 ans), Dune (9 ans) et Virgile (5 ans). Est-elle un peu nostalgique de sa précédente carrière ? "En y repensant, j'aimais beaucoup l'ambiance des tournages, des plateaux de séries. Nous étions alors une soixantaine, tous dans le même bateau", dit-elle. La relève est peut-être assurée puisque sa fille Thaïs est inscrite au conservatoire de théâtre du Lycée français de Washington...