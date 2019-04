Candice (Koh-Lanta) tease une "grande première" : Son nouveau défi

Après leur participation à Koh-Lanta, les aventuriers prennent des chemins très différents. Certains choisissent de retrouver leur vie d'avant, tandis que d'autres préfèrent rester sous le feu des projecteurs. Si Tiffany (Koh-Lanta Fidji), Pascal (Koh-Lanta, l'île au trésor) ou encore Corentin (Koh-Lanta Cambodge) se sont tournés vers la télé-réalité, Candice Boisson a choisi l'animation.

Ce jeudi 11 avril 2019, l'ancienne aventurière révélée dans Koh-Lanta, l'île au trésor (en 2016) a dévoilé sur Instagram qu'elle s'apprêtait à faire son retour sur Teletoon+. Avec Sébastien, elle coanime Le Grand Défitoon et proposera donc des défis à des enfants. Au programme : du wakeboard, de l'hydrospeed et plein d'autres activités de glisse. L'émission sera diffusée du lundi au vendredi à 9h et 15h. La belle blonde de 21 ans n'a toutefois pas précisé de date précise.