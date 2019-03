Candice (Koh-Lanta) et Jérémy en couple : un tendre moment dévoilé

Pour rappel, les tourtereaux se sont rencontrés en 2016, lors du tournage de Koh-Lanta, l'île au trésor. Très vite, ils se sont liés d'amitié et sont partis en voyage aux quatre coins du monde ensemble. Une situation qui a rapidement fait naître des rumeurs de couple. Mais, pendant longtemps, les anciens aventuriers de Koh-Lanta ont nié en bloc.

Lors de la conférence de presse du Combat des héros en février 2018, Candice nous avait confié : "En fait non, nous ne sommes pas en couple. C'est juste parce que nous sommes un garçon et une fille qui nous aimons beaucoup (...). On laisse parler les rumeurs." Ils étaient pourtant bel et bien ensemble à l'époque. Mais, ce n'est que début décembre que leur relation a été officialisée.

Afin de souhaiter un bon anniversaire à Candice, Jéremy a posté une photo sur laquelle ils semblent être sur le point de s'embrasser. A la place de la localisation du lieu, le jeune homme a écrit "love story"... Il avait également concocté un montage de leurs plus belles photos ensemble ou avec d'autres candidats de Koh-Lanta, avec en fond la musique Happier de Marshmello feat Bastille. Et sur certaines, tous deux sont très proches.

Puis, le 29 décembre 2018, c'était au tour de Candice de souhaiter un bon anniversaire à Jérémy : "Happy birthday. Je t'aime. #29 #Happy #Birthday #Chouchou #Michel."