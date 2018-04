Candice (Koh-Lanta), une voleuse ? Un aventurier l'accuse !

Le dernier épisode de Koh-Lanta : Le combat des héros (TF1) diffusé vendredi 27 avril 2018 a été marqué par le retour de Jérémy, qui a remporté son duel contre Clémentine sur l'île de l'exil, ainsi que les éliminations de Dylan et Candice. Mais ce n'est pas tout : les tensions étaient vives sur le camp. Sur Instagram, Pascal évoque les vraies raisons de cette ambiance électrique !

Si face caméra, l'aventurier indique être sur les nerfs après le départ inattendu de Dylan, en réalité bien d'autres critères entrent en ligne de compte. De retour sur la camp après avoir découvert l'île de l'exil, Pascal remarque que "Jérémy et Candice se mettent à l'écart". Puis, alors qu'il va chercher du bois avec Yassin, ce dernier découvre en revenant que "Candice, une fois de plus, avait pratiquement tout mangé et il n'y avait pratiquement plus rien" pour eux. "À savoir que Javier avait déjà relevé le problème avec Candice", note-t-il.

D'après les informations de Pascal, Candice avait "un problème avec la nourriture" et aurait déjà volé des mangues. Une affaire qui n'est pas sans rappeler celle des manguiers de Nathalie... Finalement, Pascal explose, puis regrette. "Ce fut disproportionné et trop violent de notre part [à lui, Yassin et Javier, ndlr] et facile à trois contre un. Le lendemain, je m'en excusais", lance-t-il.

Des séquences qui n'ont pas été diffusées dans l'épisode de Koh-Lanta. Rappelons que trois jours de vie sur l'île équivalent à deux heures de diffusion. Et, souvent, la production ne peut tout montrer.