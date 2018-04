Nathalie (Koh-Lanta), l'affaire des mangues : Ce que l'on n'a pas vu à l'antenne

L'épisode de Koh-Lanta : Le combat des héros (TF1) diffusé vendredi 20 avril 2018 a été riche en surprises ! En plus du départ de Raphaële, qui a perdu son duel contre Clémentine, l'élimination de Ludovic aux ambassadeurs et l'arrivée de Jérémy sur l'île de l'exil, les aventuriers ont vécu un premier conseil au complet sous haute tension. Alors que Nathalie a brandi son faux collier d'immunité et réglé ses comptes avec Javier, l'affaire des manguiers a été remise sur le tapis.

Pour rappel, en début d'aventure, l'aventurière avait été accusée par ses coéquipiers de manger de mangues en cachette. Des restes de fruits avaient ainsi été retrouvées en marge des excursions de Nathalie en solitaire. Contactée par nos confrères de Télé Star, l'ancienne Rouge s'explique enfin.

"Je n'ai jamais mangé de mangues en cachette. Je les ramenais toutes, même à moitié mangées par les fourmis. On les nettoyait et on mangeait l'autre moitié", assure-t-elle alors. Ainsi, alors qu'elle n'a rien à se reprocher, elle confie avoir été surprise par les soupçons de ses camarades.

"On ne l'a pas vu à l'antenne mais Cassandre est venue me voir pour me demander pourquoi je n'ai pas parlé avant de l'arbre à mangues. Je suis tombée des nues. Je leur rapporte depuis le début du jeu des mangues tous les jours et ils ne se sont jamais demandé d'où elles provenaient ! C'est dingue. Jamais personne d'ailleurs ne m'a proposé de m'accompagner", justifie-t-elle. Une mise au point on ne peut plus claire !