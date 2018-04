Koh-Lanta All Stars : Clashs, insultes... Ce qui n'a pas été diffusé !

Au fil des épisodes de Koh-Lanta : Le combat des héros (TF1), les esprits s'échauffent ! Lors de l'avant-dernier conseil, Nathalie avait créé la surprise en brandissant son faux collier d'immunité, fabriqué par Javier dans le but de la tromper. Après avoir réglé leurs comptes face à Denis Brogniart, une fois de retour sur le camp, les aventuriers étaient tendus...

Comme le raconte Nathalie auprès de nos confrères de Télé Loisirs, l'ambiance était pesante après le conseil. "C'est parti en clash", explique-t-elle. Si "Pascal, Javier et les autres" lui demandaient quelle tête elle aurait fait tomber aux Ambassadeurs, la candidate a surtout été secouée au réveil.

"C'est reparti en clash avec ma fameuse phrase sur la bouffe. Et comme les gens sont très peureux de parler entre quatre yeux, ils le font en groupe. C'est plus facile de se mettre à dix contre une personne... Pendant plusieurs minutes, ça fait débat sur le camp puis ça explose, lance-t-elle. Puis, pour sauver leur place, les autres vont faire les moutons et ne rien dire. Ils vont préférer rester derrière Pascal et Yassin plutôt que de me défendre."

Mais les aventuriers n'en sont pas restés là ! Nathalie assure que, quelques jours plus tard, lorsque Jérémy a fait son retour sur le camp après avoir remporté l'ultime duel contre Clémentine, le ton est monté entre le beau brun et Pascal. Fatiguée par ces tensions, Nathalie souhaite apaiser les esprits. "Je demande à Pascal de se calmer. Il me répond : 'Ta gueule !' Je lui réponds que personne ne me dit 'ta gueule' à moi. Certainement pas lui", confie-t-elle. Et de conclure : "Je ne me supporte pas qu'on s'acharne comme ça sur quelqu'un et que personne autour ne réagisse. A ce moment, je bous."

Reste plus qu'à espérer que les choses se calment dans les prochains épisodes...