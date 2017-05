Cannes 2017 : Adèle Haenel, en route pour la Palme d'or, face à Pamela Anderson

Les Festivaliers cannois ont été bouleversés par le film 120 battements par minute de Robin Campillo (Eastern Boys) ce 20 mai. C'est donc sous un tonnerre d'applaudissements que l'équipe de ce long métrage en compétition a été accueilli le soir même. Les comédiens Felix Maritaud, Nahuel Perez Biscayart, Aloise Sauvage, Arnaud Valois, Antoine Reinartz et Adèle Haenel ont assuré la montée des marches avec beaucoup de bonheur, non loin d'une Pamela Anderson, femme fatale en toute sobriété. L'ancienne playmate devenue activiste n'est toutefois pas venue avec son grand ami, Julian Assange.

Si le film ne remporte pas la Palme d'or, il décroche déjà celle du coeur. 120 Battements par minute met en scène l'Argentin Nahuel Pérez Biscayart et le Français Arnaud Valois qui incarnent deux militants d'Act Up tombant amoureux en pleine guerre contre le sida. Sean est séropositif, Nathan non. Il l'accompagnera dans une totale abnégation jusqu'au bout. Le jeu des deux acteurs, aux côtés d'Adèle Haenel, est brillant, les propulsant d'office parmi les premiers nommés pour le prix d'interprétation masculine.