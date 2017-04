Pamela Anderson : Son amour pour Julian Assange, "une relation compliquée"

Pamela Anderson ne s'en cache plus : l'ex-bimbo d'Alerte à Malibu forme bien un couple avec Julian Assange. Après plusieurs semaines de rumeurs persistantes, l'actrice américaine de 49 ans s'est enfin décidée à les confirmer en février dernier. Multipliant les voyages à l'ambassade d'Equateur à Londres où séjourne le fondateur de WikiLeaks depuis 2012, Pamela Anderson vit une relation hors norme qu'elle évoque ouvertement, sans aller trop loin, ce 23 avril dans les colonnes du Journal du Dimanche.

La pulpeuse blonde révèle que leur rencontre est survenue par l'intermédiaire d'une amie commune, la styliste et "enfant terrible de la mode" Vivienne Westwood. "Je lui ai rendu visite à plusieurs reprises à l'ambassade d'Equateur à Londres. Nous nous rejoignons sur beaucoup de sujets, notamment l'environnement, qui m'a toujours intéressée", confie la star avant de parler d'amour lorsqu'elle continue de s'épancher sur le célèbre cyber-militant de 45 ans : "Au côté de Julian, c'est un combat très romantique et je l'aime pour cette raison : il tente de libérer le monde en l'éduquant. C'est un superprof !" Mais lorsque vient le moment d'aller un peu plus loin dans les confidences intimes, Pamela Anderson s'arrête. "Mais notre relation, extraordinaire, est trop compliquée et personnelle pour l'expliquer ici...", propose-t-elle au JDD sans vouloir aller plus loin.

Interrogée sur l'accusation de viol dont fait l'objet son compagnon, des faits qui se seraient produits en Suède, la star n'élude pas la question et prend sa défense. "Le terme de viol est purement diffamatoire. Jusqu'à preuve du contraire, il n'y a aucune charge contre lui. C'est une manigance politique. A partir d'une histoire de préservatif déchiré, on a bâti tout un stratagème pour l'extrader vers les Etats-Unis", s'indigne-t-elle. A ses yeux, Julian Assange n'incarne rien d'autre qu'un homme traqué qui se doit d'être protégé : "Julian a exposé le nom de gens très puissants qui ne reculeront devant rien pour le discréditer. Il a besoin d'une protection, et la France serait le meilleur endroit. Lui aussi, il est un réfugié." Concernée par l'élection présidentielle française - elle soutient ouvertement Jean-Luc Mélenchon -, Pamela Anderson espère que le nouveau président aidera son compagnon. "Je veux qu'il puisse retrouver sa famille en France. Il a un fils qui mérite d'avoir un père", lance-t-elle, mobilisée pour son homme.

Cette thématique des populations déplacées lui tient tout particulièrement à coeur. On se souvient que Pamela Anderson s'était rendue dans un camp de migrants près de Calais en janvier dernier. Elle y avait rencontré des migrants à qui elle avait offert des vivres et des étreintes chaleureuses.

L'intégralité de l'interview de Pamela Anderson est à retrouver dans le Journal du Dimanche en kiosques le 23 avril 2017.