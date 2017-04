Jean-Luc Mélenchon : Hollywood lui apporte son soutien !

L'engouement suscité par Bernie Sanders pour entraîner le Parti démocrate dans un virage à gauche semble avoir fait de plus en plus adeptes à Hollywood ! Alors que la France vit à son tour une campagne présidentielle, diverses personnalités ont appelé à voter pour... Jean-Luc Mélenchon.

Pendant que, de notre côté de l'Atlantique, certains s'alarment un peu vite de voir débarquer des chars soviétiques sur les Champs-Élysées si le candidat de La France insoumise venait à l'emporter le 7 mai prochain, il est très surprenant de voir des stars américaines pas franchement issues de la classe moyenne s'engager en sa faveur. Une pétition, en anglais, mise en ligne sur la plateforme MoveOn.org et intitulée "France : s'il te plaît, ne réédite pas la tragédie Clinton vs Trump" encourage les électeurs à ne pas choisir entre "le libéralisme corporatiste" et le "populisme xénophobe". Elle souhaite éviter à la France que l'équivalent de Donald Trump l'emporte, à savoir Marine Le Pen.

Cette pétition souligne que Jean-Luc Mélenchon est le candidat de gauche le mieux placé pour l'emporter (il est crédité de 18% à 20% des voix) face au socialiste Benoît Hamon (à moins de 10%) et qu'il faudrait donc reporter son bulletin de vote sur sa candidature. Parmi les signataires ? Les acteurs Danny Glover (L'Arme fatale) et Mark Ruffalo (Hulk, The Avengers...), la philosophe féministe Nancy Fraser, le réalisateur Oliver Stone (Platoon, Snowden...) ou encore le linguiste Noam Chomsky et la dramaturge Eve Ensler. Dans la foulée, l'actrice et militante de la cause animale Pamela Anderson a elle aussi appelé à voter pour Jean-Luc Mélenchon. Elle a salué "un fidèle compagnon des animaux, un champion du changement climatique et un adepte convaincu de la justice pour tous". Et d'ajouter : "Le Pen et Mélenchon ont tous les deux été espionnés par les Américains, et ils ont tous les deux accepté de donner l'asile à Julian Assange." La star est très proche du fondateur de Wikileaks, réfugié dans l'ambassade d'Équateur à Londres depuis 2012.

Cette campagne présidentielle, dont le premier tour a lieu dimanche 23 avril, intéresse plus que d'habitude en dehors de nos frontières. Récemment, le présentateur et comique John Oliver a diffusé dans son émission sur HBO une longue tirade appelant à faire barrage à la candidate du Front national.