Pamela Anderson : Sa touchante et généreuse rencontre avec des migrants à Calais

Ce n'était pas "un peu de pain et de chaleur", mais tout comme.

Mercredi 25 janvier, Pamela Anderson se trouvait dans la région de Calais pour rendre visite aux migrants du camp de La Linière, à Grande-Synthe - dont Marine Le Pen avait été refoulée la veille - et aux bénévoles de l'association L'Auberge des migrants. La tête coiffée d'un béret, chaussée de talons aiguilles malgré le terrain boueux, l'actrice américaine de 49 ans "a visité l'entrepôt de l'association, où sont entreposés les dons à destination des migrants et où sont préparés les repas", comme le rapporte le quotidien La Voix du Nord sur son site. Une visite rapide, prévue quelques heures auparavant seulement.

"On a été prévenu mardi soir de sa visite, c'était une visite organisée par l'association anglaise Help Refugees, a expliqué Christian Salomé, président de l'Auberge des migrants. Ça fait longtemps qu'elle voulait venir visiter le camp de Grande-Synthe pour rencontrer les migrants. Elle en a profité pour venir voir ce que faisaient les bénévoles à Calais. C'était une visite à titre personnel, elle n'était accompagnée que par son photographe [...] Ce genre de visites, avec des artistes qui viennent rencontrer les femmes et les enfants, ça permet de rappeler que le problème existe et qu'il s'agit bien d'un problème humain et non politique."

La star révélée dans la série Alerte à Malibu s'est ensuite rendue au camp de migrants de La Linière, à Grande-Synthe, où elle n'est pas arrivée les mains vides. La blonde glamour est passée au supermarché du coin avant pour y faire quelques emplettes : des couvertures, des gants, des bonnets, des fruits, des livres de coloriage pour les enfants, qu'elle a ensuite distribués aux réfugiés. La Voix du Nord a mené l'enquête auprès des agents de sécurité qui disent ne pas l'avoir vue. Pamela Anderson se serait donc montrée exceptionnellement discrète...

Particulièrement complice avec les plus jeunes, la star hollywoodienne s'est dite "sans voix" en quittant le camp. "Tout le monde devrait venir voir ce qui se passe ici et se demander quelle aide on peut apporter, a-t-elle sobrement commenté. J'ai visité déjà plusieurs camps de réfugiés dans le monde, c'est un combat important de faire en sorte que les gens puissent vivre dans des conditions plus dignes. J'ai toujours voulu venir à Calais lorsqu'il y avait encore un camp et j'ai découvert celui de Grande-Synthe. Je voulais voir ce dont ces gens avaient besoin. Alors nous sommes partis faire quelques courses pour leur offrir."

Personnalité engagée, Pamela Anderson se mobilise régulièrement pour la défense des animaux, ralliée à la cause de la PETA. L'actrice possède également sa propre association, la Pamela Anderson Foundation, qui dispose d'un site sur lequel elle a commenté sa journée riche en émotions.

Olivia Maunoury