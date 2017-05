Cannes - Diane Kruger, émue et sacrée: Ses mots pour les victimes du terrorisme

En interprétant de manière magistrale un vibrant portrait de femme, Diane Kruger s'est offert le prix d'interprétation féminine du Festival de Cannes 2017. Un sacre pour l'actrice allemande de 40 ans, primée pour sa prestation dans le film In The Fade de Fatih Akin, son premier film sur les terres de son pays natal.

Acclamée au sortir de la projection presse, ovationnée lors de la présentation officielle, Diane Kruger campe à l'écran Katja, une femme dont la vie se retrouve complètement bouleversée lorsqu'elle perd son mari et son fils dans un attentat. Dès lors, elle se met en tête de se venger, quoi qu'il en coûte. "Submergée par l'émotion", l'ex de Guillaume Canet et Joshua Jackson n'a pu cacher son ressenti, viscéral. Mettant de côté sa fierté d'avoir été honorée, elle a signé un beau discours à destination des victimes du terrorisme, que ce soit celles du 13 novembre 2015 à Paris, comme les 22 innocents qui ont perdu la vie à Manchester dernièrement, ou bien ces populations, victimes quotidiennement de la barbarie au Moyen-Orient.

"Je ne peux pas accepter ce prix sans penser à ceux qui ont été touchés par un acte de terrorisme. Sachez que vous n'êtes pas oubliés", a déclaré la comédienne, émue, en leur dédiant ce prix.

Ce rôle m'a beaucoup coûté

"J'ai déjà tourné des scènes de grandes émotions, mais là la situation était horrible, avait-elle raconté au Journal des Femmes il y a quelques jours. Quand elle comprend que son fils et son mari sont morts, on venait de parler avec de vraies personnes du samu, qu'on voit dans le film. C'était très lourd, surtout qu'il a fallu rejouer la scène plusieurs fois. Je n'ai pas eu le sentiment de jouer, ça s'apparentait trop à la vie réelle. J'étais bien contente que ça se termine. On peut dire que c'est un beau rôle pour une actrice, mais il m'a beaucoup coûté."

À cheval entre la France, son deuxième pays d'adoption, et Hollywood (avec des superproductions telles que Troie, Benjamin Gates et Inglourious Basterds), Diane Kruger n'avait jamais réussi à décrocher un prix aussi majeur. Néanmoins, en 2003, elle remportait le Trophée Chopard de la Révélation, à Cannes...