Cannes 2017 : Diane Kruger, vengeresse, fait sensation et file vers le palmarès

De retour en Allemagne, Diane Kruger a tourné sous l'oeil expert de Fatih Akin, cinéaste à qui l'on doit quelques jolies perles telles que Head-On, De l'autre côté ou Soul Kitchen. Le film, intitulé In the Fade, a fait forte impression ce matin au Festival de Cannes, où il a été présenté à la presse avant d'entrer officiellement en Compétition ce soir sous le regard du jury de Pedro Almodovar.

Très applaudi selon certains retours, In the Fade pourrait figurer au palmarès et la raison est à chercher du côté de son actrice principale, Diane Kruger, dont l'interprétation a fait l'unanimité. Devant la caméra d'Akin, elle incarne Katja, dont la vie s'effondre lorsque son mari et son fils meurent dans un attentat à la bombe. Après le deuil et l'injustice viendra le temps de la vengeance.