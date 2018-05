Capucine Anav et Alain-Fabien Delon : Ils ont rompu !

Toutes les bonnes choses ont une fin...

Selon nos confrères du magazine Public, la jolie Capucine Anav (27 ans) et le mannequin et comédien Alain-Fabien Delon (24 ans), fils d'Alain Delon et de Rosalie Van Breemen, ont mis fin à leur relation.

Pour rappel, c'est dès la fin de l'année 2016 et après une rupture difficile avec son ancien chéri Louis Sarkozy, le fils de l'ancien président de la République Nicolas Sarkozy et de Cécilia Attias, que l'ex-candidate de Secret Story 6 (TF1) a commencé à fréquenter le beau brun, égérie Dior depuis 2015. Ce n'est cependant qu'en juin 2017 que leur relation a été officialisée dans l'émission de Camille Combal sur C8.

Toujours selon nos confrères, si le couple semblait solide de prime abord, leur décision d'emménager ensemble en janvier 2018 aurait eu raison de leur entente. La très active Capucine Anav et le plus posé Alain-Fabien n'auraient pas trouvé leur rythme et une ultime dispute survenue en public à la brasserie d'Auteuil le 29 avril dernier aurait fini d'enterrer leur jolie romance.

Si Capucine Anav gardera sans doute de très bons souvenirs de son couple avec Alain-Fabien, ce dernier va probablement devoir serrer un peu les dents de son côté s'il désire se faire retirer ou recouvrir son tatouage "Capu" qu'il avait inscrit sur son avant-bras gauche.