Capucine Anav et DALS : "J'ai passé le casting avec Christophe Licata"

Elle l'avait promis à ses fans, elle l'a fait ! Capucine Anav est de retour depuis le 7 octobre 2018 avec la deuxième saison de sa web série En coloc (visible sur YouTube). À cette occasion, l'ancienne chroniqueuse de Touche pas à mon poste (C8) a répondu aux questions de Purepeople.com. Elle a notamment évoqué son casting pour le programme culte de TF1, Danse avec les stars.

Alors que depuis deux semaines DALS est de retour avec un nouveau casting de personnalités, Capucine Anav ne le cache pas, elle aime tout particulièrement cette émission et ne dirait pas non si on lui proposait de la coprésenter. "Étant une grande passionnée de danse, je me verrais plus animer un programme comme Danse avec stars que The Voice car je ne suis pas du tout dans la chanson. Je me sentirais plus légitime de coanimer DALS avec Camille Combal qu'une autre émission", déclare-t-elle.

Capucine Anav apprécierait aussi de danser dans le programme, d'ailleurs elle a passé les castings : "C'était il y a deux ans avec Christophe Licata. Ça s'est super bien passé mais la vie fait que... je n'ai pas fait le programme juste le casting et c'est déjà bien."

Mais alors, que s'est-il passé ? La jolie brune n'en dira pas davantage...

