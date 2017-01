Capucine Anav révèle son gros salaire dans Les Anges 5 : "C'était énorme !"

La dernière fois que Capucine Anav avait évoqué sa participation aux Anges de la télé-réalité 5 sur C8, la chroniqueuse de Touche pas à mon poste et d'Il en pense quoi Camille ? s'était attiré les foudres de la société de production La Grosse Equipe en évoquant une "prostitution déguisée" sur le tournage... avant de se rétracter sous la pression.

Vendredi 27 janvier, dans Il en pense quoi Matthieu ? (C8), la pétillante jeune femme de 25 ans adepte des fessiers rembourrés a accepté de revenir sur cette expérience en dévoilant son salaire de l'époque à l'antenne face à Matthieu Delormeau. "En salaire brut, par semaine, sachant qu'on est parti neuf semaines, je crois que je touchais à peu près 2800 euros par semaine, ça m'a fait un contrat d'à peu près 25 000 euros", a-t-elle dévoilé. "La vache !", a aussitôt réagi un autre chroniqueur autour de la table.

Dans la foulée, Capucine Anav a révélé que les Anges plus récents ne touchaient plus de telles sommes. "Maintenant, ils sont à 1200 euros la semaine donc ça a bien baissé en trois ans. Moi c'était entre 2500 euros et 2800 euros si tu sortais de TF1. C'était énorme !", a-t-elle renchéri. Et lorsque Matthieu Delormeau a aussitôt cherché à savoir auprès de ses chroniqueurs si ces chiffres (et les salaires des animateurs télé en général) les choquaient, la jeune femme a lâché : "Ah non !"

Une séquence à retrouver dès à présent dans notre player vidéo !