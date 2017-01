EXCLU – Les Anges 9 : Les candidats découvrent la villa dans un nouveau teaser !

Les Anges 9, ça commence le 6 février prochain sur NRJ12. À cette occasion, la chaîne de la TNT continue la promotion de sa télé-réalité phare avec un tout nouveau teaser que Purepeople est en mesure de vous dévoiler en exclusivité. Une vidéo qui sera officiellement dévoilée ce soir dans Le Mad Mag, émission au cours de laquelle Ayem Nour et son équipe recevront notamment le rappeur Black M.

Comme vous pouvez le découvrir dans notre diaporama, Mélanie (Le Bachelor, La Villa des Coeurs brisés 2), Anissa (Moundir et les apprentis aventuriers), Jordan (Les Ch'tis), Jonathan (Secret Story 9), Luna (The Voice 5) et Anthony (La Villa des coeurs brisés 2) sont à bord d'une luxueuse voiture, en direction de la villa somptueuse qui leur a été attribuée ces prochaines semaines.

Tous sont ébahis devant leur nouvelle habitation. "Mais c'est un royaume", lance notamment la belle Anissa. Après une petite visite express, les garçons ne tardent pas à inaugurer la belle plage sur laquelle donne leur balcon. L'aventure s'annonce donc exceptionnelle pour la petite bande qui sera aussi accompagnée de Sarah (Secret Story 10), Milla (Les Princes de l'amour 3, Les Anges 8), Kim (Les Marseillais), Luna (The Voice 5), Jonathan (Secret Story 9), Anthony (La Villa des coeurs brisés 2), Jordan (Les Ch'tis), Mickaël (Le Meilleur Pâtissier saison 5) et Senna (Secret Story 4, Les Anges 1).

Sans oublier les huit candidats anonymes et les nombreux guests qui rejoindront l'aventure en cours de route.