Les Anges 9 : Les premiers guests dévoilés !

Les candidats des Anges 9 raconteront prochainement leur histoire sur NRJ12. En effet, 11 candidats se sont envolés pour Miami au début de la semaine comme l'a annoncé la chaîne de la TNT le 4 janvier dernier : Sarah (Secret Story 10), Milla (Les Princes de l'amour 3, Les Anges 8), Mélanie (La Villa des coeurs brisés 2), Anissa (Moundir et les apprentis aventuriers), Kim (Les Marseillais), Luna (The Voice 5), Jonathan (Secret Story 9), Anthony (La Villa des coeurs brisés 2), Jordan (Les Ch'tis), Mickaël (Le Meilleur Pâtissier saison 5) et Senna (Secret Story 4, Les Anges 1).

Au cours de l'aventure, ils seront rejoints par de nouveaux Anges explosifs. En effet, comme l'a annoncé Emilie Picch dans le Mad Mag de NRJ12 ce jeudi 5 janvier 2017, Coralie Porrovecchio (Secret Story 9, Les Anges 8) devrait rejoindre les candidats aux Etats-Unis prochainement. Les téléspectateurs pourront également retrouver la volcanique Frédérique (Koh-Lanta) qui avait fait trembler les murs de la villa lors des saisons 5 et 6.

Adrien (Garde à Vous, Les Princes de l'amour 3) sera aussi de la partie. Et malheureusement pour lui, son ancienne prétendante Evy, avec qui il n'est pas resté en bons termes, a aussi été appelée par la production pour faire le show dans Les Anges 9.

Il s'est également murmuré que Rawell, Antonin, Manue (Les Marseillais), Jaja (Secret Story 10), Mélanie Da Cruz (Secret Story 9), Sarah Fraisou (Les Princes 2 et 3, Les Anges 8), Clément Roblin (Friends Trip), Florian Roche (Garde à vous) ou encore Raphaël Pépin feront le déplacement.