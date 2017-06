Capucine Anav, son départ de TPMP : Dernier hommage et reponse à ses détracteurs

"Après un an de collaboration avec Cyril Hanouna en tant que chroniqueuse sur Touche pas à mon poste, je pense qu'il est temps pour moi d'arrêter. J'ai adoré cette expérience. (...) Mais à 26 ans, je pense qu'il est temps pour moi d'arrêter, peut-être parce que je ne me sens pas à la hauteur aussi", avait déclaré Capucine Anav à Gala avant de s'expliquer en larmes sur son choix dans Touche pas à mon poste. Alors que la dernière de l'émission aura lieu ce soir l'ex-chroniqueuse de Cyril Hanouna s'est exprimée une nouvelle fois sur cette décision.

Dans TPMP, la compagne supposée d'Alain-Fabien Delon avait expliqué qu'on lui avait proposé un beau projet dans le milieu de la comédie. Une entreprise révélée par Gala. Dière d'annoncer qu'elle se lance dans le théâtre, la brunette a posté sur Instagram une photo de l'article et rédigé une longue légende concernant TPMP.

"En quittant TPMP, je ne quitte pas seulement une émission, mais toute une bande de bons copains ou d'amis et un boss talentueux, déjanté, protecteur. Tous, m'ont fait passer une année exceptionnelle. Des moments inoubliables par leurs intensités. Des rigolades, des engueulades, des pleurs, des confidences. Parfois des moments plus brutaux, mais qui toujours m'auront fait avancer et grandir (au sens figuré bien entendu :))", a-t-elle tout d'abord écrit.

Puis, elle a répondu à ses gentils followers mais aussi ses détracteurs : "Bien sûr à mon âge j'ai encore plein de rêves et de projets en tête. Merci du fond du coeur à vous qui m'avez témoigné de votre soutien, de votre sympathie et de votre amitié durant la saison. Merci aussi (et oui !) à ceux qui ont formulé des remarques plus dures ou violentes à mon égard. Certaines m'ont blessé mais celles qui parfois pouvaient être fondées, contribueront à forger mon expérience. Je vous aime tous fort et vous souhaite un excellent été. Hâte de vous retrouver pour de prochaines aventures.", a-t-elle écrit."