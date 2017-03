Cara Delevingne : Blonde platine et festive face à Joe Jonas et Sara Sampaio

Alors que les festivités de la Fashion Week prennent officiellement fin ce 7 février, de nombreuses stars étaient réunies au club L'Arc lundi soir pour célébrer la collection de prêt-à-porter imaginée par Rihanna en partenariat avec Puma, Fenty X Puma By Rihanna.

À cette occasion, la chanteuse barbadienne, dont le défilé était organisé plus tôt à la Bibliothèque nationale de France Richelieu, a notamment pu compter sur le soutien de son amie Cara Delevingne. Récemment devenue blond platine, l'actrice et mannequin de 24 ans avait opté pour une tenue décontractée issue de la collection Puma.

La star anglaise, qui sera prochainement à l'affiche du nouveau film de Luc Besson Valérian et la Cité des milles planètes (sortie le 26 juillet), était accompagnée du top Lily Donaldson pour se rendre dans la célèbre boîte de nuit. Sur place, le binôme a retrouvé la compagnie de Nick Jonas, de Joe Jonas et de sa chérie Sophie Turner, du mannequin portugais Sara Sampaio (ravissante dans une longue robe en soie rouge) ou encore de Jaden Smith, qui a récemment été annoncé au casting du film Life in a Year où il donnera la réplique à... Cara Delevigne !

Tout ce beau monde a également croisé la route des tops Barbara Palvin, Stella Maxwell (sans Kristen Stewart), Riley Keough, Sasha Lane, Madison Beer et son compagnon Jack Gilinsky, mais surtout celle du chanteur Pharrell Williams, fidèle habitué des Fashion Week à travers le monde.