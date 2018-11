Cara Delevingne : Nue et rasée, elle se prend pour Gollum

L'influence des stars se mesure essentiellement sur les réseaux sociaux. Cara Delevingne y compte des millions d'abonnés avec qui elle partage les images de son quotidien. Elle les surprend avec une vidéo d'elle entièrement nue et le crâne rasé... dans la peau de Gollum.

@caradelevingne compte plus de 40 millions de followers sur Instagram. Elle vient de poster une nouvelle vidéo ce jeudi 29 novembre, jour de #ThrowbackThursday. L'actrice et top model apparaît entièrement nue et sur les genoux. Le crâne rasé, Cara se glisse dans la peau de Gollum, personnage du film Le Seigneur des anneaux et reprend sa célèbre réplique : "Moooon... précieux !"