Cardi B, Ashlee Simpson : Sublimes avec leurs amoureux aux American Music Awards

Les cérémonies de récompenses donnent lieu à de mémorables défilés de stars ! Le dernier en date s'est produit mardi soir, à Los Angeles. Cardi B, Ashlee Simpson et Halsey ont brillé sur le tapis rouge des American Music Awards, au bras de leurs moitiés...

Les American Music Awards 2018 se sont déroulés mardi 9 octobre au Microsoft Theater, à L.A. De nombreuses célébrités s'y sont rendues, dont Cardi B. La rappeuse et jeune maman de 25 ans s'est présentée sur le photocall habillée d'une robe Dolce & Gabbana et accompagnée de son mari, le rappeur Offset.

Cardi a interprété son tube I Like It avec J Balvin et Bad Bunny puis remporté les prix du meilleur artiste rap/hip-hop et de la meilleure chanson rap/hip-hop pour Bodak Yellow (Money Moves). Son époux et son groupe Migos se sont vu remettre l'award de la catégorie meilleur duo/groupe, dans le genre pop/rock.