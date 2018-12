Cardi B: Son ex Offset débarque sur scène pour se faire pardonner, elle le jette

Après leur rupture médiatisée, Cardi B et son ex-époux Offset font à nouveau les gros titres. Samedi 15 décembre 2018, la star montante du rap américain donnait un concert dans le cadre du festival Rolling Loud à Los Angeles. Un show marqué par un épisode dérangeant largement commenté sur les réseaux sociaux : l'ex de Cardi, Offset, s'est invité sur scène dans le but de se faire pardonner. Mais la rappeuse ne s'est pas laissée impressionner...

Les vidéos parlent d'elles-mêmes. On peut voir Offset débarquer après avoir fait installer sur scène un message sur lequel on pouvait lire "take me back Cardi" ("reprends-moi Cardi"), en référence à leur récente rupture. Le rappeur membre du trio Migos est ensuite apparu sur scène, micro à la main, et a tenté devant quelques milliers de fans, de se faire pardonner : "Je veux juste te dire que je suis désolé. En personne. Devant le monde entier", déclare-t-il, bouquet de roses à la main.