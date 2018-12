Cardi B et Offset se séparent : La maman rappeuse souhaite divorcer

La vie amoureuse des stars passionne les internautes ! Ces derniers ont appris avec stupeur que Cardi B et Offset s'étaient séparés. La rappeuse et maman d'une petite fille a annoncé elle-même la triste nouvelle...

Cardi B compte plus de 36 millions d'abonnés sur Instagram. Elle y a publié une nouvelle vidéo ce mardi 4 décembre. Filmée topless en selfie, la New-Yorkaise de 26 ans confirme sa rupture avec son mari Offset.

Cardi déclare : "J'ai essayé de faire que les choses marchent avec le père de mon bébé depuis un moment, et nous sommes de très bons amis et de très bons partenaires en affaires (...), on a beaucoup d'amour l'un pour l'autre. Les choses ne marchent pas entre nous depuis longtemps, ce n'est de la faute de personne, je suppose que nous nous sommes simplement éloignés, et nous ne sommes plus ensemble."