Carl Adam Lewenhaupt mort noyé : Le roi de Suède pleure son ami d'enfance

Ami du roi carl XVI Gustaf de Suède et figure bien connue de la jet-set suédoise en tant que patron du club privé Noppe à Stockholm, le comte Carl Adam Lewenhaupt a été retrouvé mort noyé mercredi 1er mars 2017. Le corps du restaurateur de 69 ans a été découvert dans les eaux entourant l'île de Djurgarden, toute proche du palais royal Drottningholm, au coeur de la capitale nordique. La police a rapidement écarté la piste criminelle, en attendant l'autopsie qui aidera à déterminer la cause du drame.

Le roi Carl XVI Gustaf a été informé de cette sinistre nouvelle mercredi soir. À son arrivée jeudi à Lahti en Finlande pour assister aux championnats du monde de ski nordique, il a réagi devant la caméra du quotidien Expressen : "C'est un événement tragique, ce qui est arrivé, a déclaré le monarque suédois, âgé de 70 ans. C'est quelque chose que nous déplorons. C'était l'un de mes plus anciens amis et nous avons passé des moments extrêmement heureux et agréables ensemble. Il était vraiment malicieux, au sens littéral du terme. Nous avons eu beaucoup de fous rires ensemble. Je veux adresser mes pensées à sa femme et à tous ses proches."

Après avoir été marié à l'actrice norvégienne Grynet Molvig entre 1984 et 1996 puis à Susanne Lewenhaupt à partir de 1997, le comte Carl Adam Lewenhaupt avait épousé en troisièmes noces en 2004 Lee Haeng-Wha, de treize ans sa cadette. Dans un entretien accordé au site finest.se, spécialiste des sorties, de la nightlife et autres voyages, il avait confié "ne pas pouvoir vivre sans elle" et évoqué leur différence d'âge : "Je ne pense pas qu'elle soit si grande que cela, à l'âge que nous avons, avait-il considéré. (...) Mais je peux comprendre que les gens réfléchissent à la différence d'âge. Cependant, je ne peux pas dire qu'il y ait des avantages ou des inconvénients à avoir une femme plus jeune : l'homme tombe amoureux d'une femme pour son caractère, l'âge est sans importance." Au cours de la même interview, il avait avoué ne pas souffrir de n'avoir pas eu d'enfants, s'estimant pleinement satisfait par son rôle de beau-père au gré de ses différents mariages et notamment auprès du "merveilleux fils" de Lee.

Il avait eu aussi quelques mots au sujet du souverain suédois, "un vieil ami" et "quelqu'un de très gentil", et avait révélé l'origine de son surnom, "Noppe" : "C'est une histoire totalement stupide et malheureusement vraie, avait-il relaté. Ma mère avait un chien qui s'appelait Noppe et, un jour qu'elle me regardait dans la poussette, elle a dit : 'Mon Dieu, il ressemble à Noppe !' Et voilà pourquoi je m'appelle Noppe depuis que j'ai 1 an."

Carl Adam Lewenhaupt, qui aurait fêté le 1er août prochain son 70e anniversaire, était très apprécié et unanimement décrit par ses proches, à l'instar de son beau-fils Leonard Johansson, fils de sa deuxième épouse Susanne, comme une personne particulièrement souriante et chaleureuse, sociable et pleine d'humour. La famille avait signalé sa disparition tard dans la soirée de mardi, après le dîner.

