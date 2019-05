Carla Bruni a manqué de peu sa soeur Valeria Bruni-Tedeschi à Cannes

Artistes toutes les deux, Valeria Bruni-Tedeschi (54 ans) et Carla Bruni-Sarkozy (51 ans) évoluent dans des univers différents. La première est une comédienne, scénariste et réalisatrice qui est l'une des figures du cinéma d'auteur français. La seconde est une chanteuse, auteure-compositrice, mariée à l'ancien président français Nicolas Sarkozy. Cependant, si elles ne fréquentent pas forcément les mêmes sphères, elles sont évidemment très attachées l'une à l'autre et le post Instagram que l'ancienne first lady vient de faire le prouve. Elle a choisi une photo de la comédienne et cinéaste au Festival de Cannes ce 25 mai 2019 pour la clôture et et a écrit en légende : "La grande bellezza My beautiful and talented sister Valeria tonight in Cannes Ma soeur Valeria ce soir à Cannes pour remettre la Caméra d'Or #valeriabrunitedeschi #festivaldecannes." Carla Bruni était également sur le tapis rouge, mais quelques jours plus tôt, le 15 mai.