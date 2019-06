Carla Bruni hypnotise : "Quand Carla marche, on regarde ses fesses"

"Je regardais son corps se déplacer avec cette souplesse qui n'appartient qu'à elle et qui l'ancre définitivement du côté du félin, ajoute Hélène Grémillon. Quand Carla marche, on regarde ses fesses, c'est comme ça, un truc qui relève de l'hypnose." Cette démarche avait fait son succès dans les années 90, période au cours de laquelle elle enchaînait les défilés de mode pour les plus grandes maisons de prêt-à-porter et de Haute Couture. Carla l'a récemment reprise pour sa montée des marches au 72e Festival de Cannes.

