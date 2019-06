Gigi et Bella Hadid : Duo canon aux CFDA Fashion Awards !

Gigi et Bella Hadid sont des mannequins les plus influents de la planète ! Elles ont consolidé leur statut lundi soir, lors des CFDA Fashion Awards. Les deux soeurs étaient les top models stars de la cérémonie, et elles ont fait sensation grâce à leurs looks ultrastylés.

Les CFDA Fashion Awards 2019 ont eu lieu ce lundi 3 juin 2019 au Brooklyn Museum, à Brooklyn. De nombreuses célébrités s'y sont rendues pour applaudir les nommés et les lauréats de cette nouvelle édition. Parmi elles figuraient les sublimes Gigi et Bella Hadid, toutes les deux arrivées au bras d'un créateur.

L'aînée des deux soeurs, Gigi, avait pour compagnon du soir Virgil Abloh. Elle portait une tenue Louis Vuitton (Virgil Abloh est le directeur artistique de la ligne masculine de la Maison française), issue de la collection homme automne-hiver 2019. Toute de gris vêtue, Gigi a provoqué un élan de ferveur à son arrivée et formait avec Virgil Abloh l'un des duos les plus stylés de la soirée.