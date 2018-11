Carla Bruni : "Nicolas Sarkozy lui a fait oublier les blessures de son passé"

Le 22 novembre 2018, le journaliste Marc Dolisi publie Un après-midi chez Carla chez Robert Laffont. C'est un livre de souvenirs sur Carla Bruni qu'il a rencontrée en 1996, lorsqu'elle était top model et qu'il a eu la chance de rencontrer et d'interviewer à toutes les étapes de son incroyable carrière. Dolisi, qui était jusqu'en mai dernier le rédacteur en chef de VSD, a répondu à quelques questions de Madame Figaro, notamment sur l'importance de Nicolas Sarkozy.

"Une femme assez complexe, qui a eu plusieurs vies dans une seule vie, avec des trajectoires extrêmement différentes, un destin assez hors du commun." Ainsi résume-t-il celle qui a débuté comme mannequin avant de s'imposer comme auteure, compositrice et interprète, sans oublier le rôle de première dame qu'elle a tenu le temps du mandat de Nicolas Sarkozy. On connaît ses origines italiennes, Carla est issue d'une famille d'intellectuels et d'industriels aisés. Pour autant, Marc Docili tient à préciser : "Même si elle est née avec une bonne fée penchée sur son berceau à Turin, elle a traversé des épreuves terribles, a découvert très tard que son père n'était pas son vrai père, a perdu son frère de manière assez tragique [Virginio est emporté des suites du sida en 2006, NDLR]... Si elle fait tout pour paraître nonchalante, c'est une vraie bosseuse."

Dans cette interview, l'auteur évoque les amours de Carla Bruni qui fut notamment la compagne de Louis Bertignac avant de se marier avec Nicolas Sarkozy. Selon Marc Dolisi, ce qui lui plaît n'est pas le pouvoir. Le pouvoir, elle l'a déjà : "Qu'on aime la musique de Bertignac ou de [Eric] Clapton, ou même la politique de Nicolas Sarkozy, peu importe. Ces gens, ce qui les caractérise, c'est le talent. Et je pense que Carla a besoin d'admirer." Et d'ajouter à propos de l'ancien président, père de leur fille Giulia (7 ans) et son époux depuis dix ans : "Elle est véritablement amoureuse de celui qui a été notre président pendant cinq ans. C'est l'homme qui lui a fait oublier les blessures de son passé."

