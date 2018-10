Carla Bruni-Sarkozy : Des podiums à l'Elysée, un destin unique !

De toutes nos premières dames, Carla Bruni-Sarkozy fut sans doute la plus étonnante. Son existence pourrait faire un roman. Sa naissance à Turin à la fin des années 1960, son enfance à Paris dans une famille aisée d'artistes, son arrivée fracassante dans le milieu de la mode à une époque où les top models deviennent des stars internationales... Cette première partie de sa vie est déjà fascinante.

Puis Carla Bruni réussit l'impossible : s'imposer dans un autre domaine dans un pays qui aime tant les étiquettes. Le mannequin, forcément sublime, adoré pour son sens de la répartie et son caractère canaille, se révèle une auteure sensible et une chanteuse feutrée. Au début des années 2000, Julien Clerc chante les premiers textes de Carla et cartonne avec Si j'étais elle. C'est une révélation. Le premier album de la jeune trentenaire, Quelqu'un m'a dit, remporte un immense succès...

La vie réservait encore d'autres surprises à Carla Bruni. En 2007, elle rencontre Nicolas Sarkozy. Elle devient première dame mais surtout une épouse, pour la toute première fois. Depuis 2012, leur vie a gagné en tranquillité et Carla retrouve avec bonheur la scène et son public... À 50 ans, tout lui sourit.

Retour en vidéo, dans notre diaporama, sur un destin pour le moins unique et magique !