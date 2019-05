Carla Bruni-Sarkozy "maman fière" : son fils Aurélien débarque sur Instagram

Toutes les occasions sont bonnes pour Carla Bruni-Sarkozy d'exprimer la fierté qu'elle ressent lorsqu'il s'agit de ses enfants. Dimanche 5 mai 2019, l'épouse de Nicolas Sarkozy s'est emparée de sa page Instagram pour relayer une information qui concerne son fils aîné Aurélien. Le jeune homme de 17 ans, né de la relation entre Carla Bruni-Sarkozy et l'écrivain et journaliste Raphaël Enthoven, vient de rejoindre publiquement Instagram sous le nom de "a_enthoven". Une arrivée que sa maman a souhaité immortaliser avec le message suivant : "Bienvenue sur Instagram mon fils ..... @a_enthoven #proudmother." Des mots publiés en français, italien et anglais et illustrés avec une photo en noir et blanc. Aurélien apparaît en pleine allocution devant un micro, élégamment d'une veste de costume et d'une cravate.