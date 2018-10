Carla Bruni-Sarkozy célèbre les 7 ans de Giulia avec un gros câlin

Joyeux anniversaire Giulia ! La fille de Carla et Nicolas Sarkozy a soufflé une nouvelle bougie le 19 octobre 2018, juste avant de pouvoir profiter de deux semaines de vacances. Extrêmement proche de sa fille - et également de son fils aîné - la maman d'Aurélien, 17 ans, né de sa relation passée avec Raphaël Enthoven, Carla Bruni-Sarkozy a célébré les 7 ans de Giula, comme il se doit.

La chanteuse et mannequin de 50 ans a publié un tendre message sur Instagram, en français, italien et anglais : "Joyeux anniversaire à mon amour Giulia , 7 ans déjà". Mais l'épouse de Nicolas Sarkozy n'en est pas restée là puisqu'elle a aussi partagé une photo et une vidéo.

Toujours photographiée et filmée de dos, Giulia apparaît en train de partager une belle étreinte avec maman mais aussi de danser. Habillée d'un T-shirt blanc et d'un pantalon noir, ses longs cheveux blonds coiffés en deux couettes basses, la fillette se laisse entraîner un titre disco, Dancing Queen d'Abba. Bercée depuis toute petite par la musique avec sa maman, Giulia est très à l'aise avec les rythmes qui ne sont pourtant pas de sa génération.

Habituée à faire de jolies fêtes d'anniversaire avec ses copines, Giulia a sans aucun doute prévu d'en organiser une nouvelle avec l'aide de sa maman.