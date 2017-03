Carla Bruni-Sarkozy : Son tacle taquin à François Hollande...

Nicolas Sarkozy, François Hollande et Carla Bruni Sarkozy - Réunion à l'Élysée avec les chefs d'État et de gouvernement étrangers et les hommes politiques français avant le début de la marche républicaine à Paris le 11 janvier 2015 World leaders and french politicians gathered at Elysee Palace on 11/01/2015 before going to the "republican march for Charlie" in Paris11/01/2015 - Paris