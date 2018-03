Carla et Kevin (Marseillais) : Infidélité, 1re fois "à plusieurs"... Confidences !

Carla et Kevin se sont rencontrés dans Les Marseillais (W9) et c'est en couple qu'ils participent à l'édition tournée en Australie, en ce moment diffusée à l'antenne. L'occasion pour les deux tourtereaux de se prêter au jeu de notre interview Power of love et de dévoiler quelques-uns de leurs petits secrets.

La jolie blonde et son chéri ont alors évoqué leur premier amour. "J'étais jeune et fougueux", lance alors l'acolyte de Julien Tanti. Loin de s'arrêter là, Carla et Kevin se souviennent de leur première fois. Amusé mais sincère, le candidat fait une révélation inattendue, indiquant alors : "On était plusieurs..." Alors que Carla ne le prend pas au sérieux, Kevin assure dire la vérité.

Les amoureux révèlent par la suite la pire manière dont ils se sont séparés d'un ou d'une ex. Alors que Carla explique simplement ne plus avoir "donné de signe de vie", Kevin confie, toujours très franc, être déjà allé plus loin : "Devant tout le monde, genre 't'es qu'une merde, dégage !'"

Enfin, Carla et Kevin se sont penchés que la question de la tromperie dans un couple. S'ils n'étaient au départ pas sur la même longueur d'onde, les deux candidats des Marseillais sont désormais d'accord sur la définition du mot "tromper". D'ailleurs, tous les deux confient avoir déjà été trompés par le passé...

