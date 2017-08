Kevin Guedj en dit trop sur Julien Tanti et Manon Marsault, elle riposte !

Depuis quelques semaines, Julien Tanti et son plus fidèle ami Kevin Guedj s'amusent des internautes en inventant des "guerres" entre eux, rien que ça.

En effet, les deux starlettes de télé-réalité que l'on pourra voir très prochainement à l'antenne dans l'émission Les Marseillais VS le reste du monde 2 ont assuré sur Snapchat que leur amitié avait bel et bien pris fin... "Avec Julien, c'est totalement la guerre", a même dévoilé celui qui serait en couple (pour une énième fois) avec Clara Moreau.

Mais tout ceci n'était en réalité qu'une blague de mauvais goût : "On n'est pas en guerre (...) Mais on peut faire semblant ! Arrêtez de croire tout ce qu'on vous dit. Nous on n'est pas en guerre. Il a le droit de déménager, partir vivre avec sa femme, moi aussi. On est toujours amis, on s'aime beaucoup. Arrêtez de lire des bêtises. Ce qui est écrit n'est pas toujours vrai !", a avoué Kevin par la suite.

Que veut vraiment dire "partir vivre avec sa femme" ? Les internautes, très agacés sur les réseaux sociaux, n'ont pas manqué de faire savoir au couple qu'ils ne comprenaient pas les révélations de Kevin puisque depuis quelques jours Manon Marsault et Julien Tanti assurent "ne plus être ensemble."