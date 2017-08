Kevin et Carla (Les Marseillais) de nouveau en couple ? Le doute s'installe...

Après plusieurs séparations, Kevin Guedj et Carla Moreau, tous les deux candidats des Marseillais (W9) semblent avoir remis le couvert. En effet, sur Snapchat, la jolie blonde et le séducteur se sont affichés ensemble... Sur ces images, la jeune femme apparaît en bikini, tandis que Kevin Guedj prend la pose coiffé d'une casquette. Réunis et complices, les deux amants ont semé le doute à propos de leur relation. En effet, sur les réseaux sociaux, les internautes se sont demandé s'ils étaient de nouveau en couple.

Pour rappel, d'après des rumeurs, le candidat aurait multiplié les infidélités envers sa belle. En effet, l'acolyte de Julien Tanti aurait une nouvelle fois fauté sur le tournage des Marseillais VS Le reste du monde. Cette fois, Kevin Guedj se serait dangereusement rapproché de la belle Haneia, candidate des Anges 9, mais également d'Hillary, révélée dans Les Ch'tis.

Avant ça, le jeune homme avait déjà trompé Carla Moreau dans Les Marseillais South America. Mais les deux tourtereaux semblaient avoir finalement renoué grâce à leur participation à Moundir et les apprentis aventuriers saison 2. "Se mettre à nu, vivre dans des conditions extrêmes, créer une cohésion et une solidarité au cours des épreuves nous a permis de nous redécouvrir", avait alors confié la jeune femme à nos confrères de Public.