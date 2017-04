Kevin Guedj et Carla (Les Marseillais) de nouveau en couple ? Ils confirment !

Les starlettes de télé-réalité sont parfois très dures à suivre. Kevin Guedj et la jolie Carla Moreau, membres incontournables des Marseillais de W9, en sont un parfait exemple.

Si vous n'avez pas suivi leur CV sentimental, sachez que Kevin (27 ans) et Carla (20 ans) étaient ensemble sur le tournage des Marseillais South Africa (tout début 2016) avant de rompre sur celui des Ch'tis et des Marseillais VS Le reste du monde (rentrée 2016). Seulement voilà, après s'être retrouvés une première fois devant les caméras des Marseillais South America (toute fin 2016 et actuellement en diffusion sur W9), l'aventure Moundir et les apprentis aventuriers 2 tournée il y a quelques petites semaines les a semble-t-il rapprochés comme jamais.

Là où les choses se compliquent, c'est que Kevin Guedj – qui s'est séparé de Jessy – a récemment nié (dans un premier temps) sur son compte Snapchat être de nouveau en couple avec Carla. Cependant, à l'occasion d'une conférence de presse organisée à Paris pour promouvoir la 2e saison de Moundir et les apprentis aventuriers, Kevin et Carla ont donné une toute autre version à nos confrères de melty. "Nous sommes en couple", ont-ils lâché.

Interrogé sur ce petit malentendu par nos amis de Purebreak.com, Kevin Guedj a simplement répondu : "Je ne sais pas si c'était vrai, je suis capable de dire des bêtises."

Espérons que cette nouvelle idylle leur apporte beaucoup de bonheur !