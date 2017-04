Kevin Guedj (Les Marseillais) séparé de Jessy : Les raisons de leur rupture...

Dans le milieu de la télé-réalité, rares sont les couples qui durent. Celui formé par Kevin Guedj et Jessy, candidats des Marseillais South America, en est un parfait exemple.

Alors que leur rupture a été diffusée dans l'épisode inédit diffusé mardi 25 avril sur W9, le beau gosse a dévoilé à nos confrères de Télé Loisirs les vraies raisons de leur séparation. Et il semblerait que ce soit la présence d'Hillary, ex de Kevin, qui ait eu raison de leur amour. "Jessy était très jalouse alors qu'il n'y avait pas lieu de l'être. Elle m'a vraiment pris la tête...", révèle le jeune homme qui sera bientôt au casting de Moundir et les apprentis aventuriers 2.

Si les ex-amoureux ont tenté de s'en sortir à force de discussions, cette tentative s'est soldée par un échec. "On aurait pu se remettre ensemble. Je n'ai pas voulu me relancer de suite. On a eu l'occasion de s'expliquer une deuxième fois, mais j'ai préféré couper court. Ça s'est terminé comme ça !", a finalement conclu Kevin.

Si ce le jeune homme rejoindra son ex Carla dans la télé-réalité présentée par Moundir, Jessy de son côté a retrouvé l'amour. Elle est aujourd'hui en couple avec le beau Valentin.