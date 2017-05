Haneia (Les Anges 9) : Les raisons de son départ, Kim Glow... Elle dit tout

Coup dur pour la belle Haneia sur les réseaux sociaux. Invitée sur le plateau du Mad Mag de NRJ12 le 2 mai, la jeune femme s'est exprimée a coeur ouvert sur son départ précipité de la villa des Anges 9. Avant son départ, elle était la cible de nombreuses moqueries de Kim Glow et de toute sa petite bande, la poussant cependant à commettre un acte violent : balancer une bougie au visage de Thomas.

La sulfureuse brune a seulement voulu répondre aux nombreuses insultes du boxeur dont elle était la cible. Mais c'en était trop pour Fabrice Sopoglian, qui l'a poussée vers la sortie après une longue nuit de réflexion. L'ex-petite amie de Giuseppe Salamone a révélé que Kim Glow l'a quand même mise à bout : "J'ai été très déçue de son comportement (...) Elle avait des attitudes bizarres, très égoïstes et elle était dans la provocation."

Mais la bimbo au booty refait n'était pas la seule raison du départ précipité d'Haneia. Rawell, Nesma et même Thomas ont participé à cette dispute, faisant même voler des cintres d'après les dires de la jeune femme sur le plateau d'Ayem Nour : "J'ai eu vraiment un acharnement. Ils étaient cinq contre moi. Ils m'ont agressée, j'ai eu un trop-plein", a-t-elle ajouté. Et comme Thomas semble très rancunier, l'ex-Marseillais n'a pas hésité à commenter le passage de la belle sur Twitter : "Calé devant @LeMadMag et je m'aperçois que Haneia t'es une mytho c'est chaud !" Ce à quoi Haneia n'a pas hésité à répondre franchement d'un : "Et toi amnésique."