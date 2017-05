Carla Ginola : Un rendez-vous d'une sensualité sauvage...

Avec bientôt 30 000 abonnés sur son compte Instagram, Carla Ginola a clairement réussi son opération séduction, et ce n'est encore qu'un début. Non contente d'exposer sa silhouette avantageuse et de présenter ses coups de coeur mode sur son site personnel, la jeune femme au style affirmé se lance à présent dans la grande aventure de la joaillerie...

En association avec son amie Marie Baran, qu'on découvrait il y a quelques heures à ses côtés sous la couette dans une nouvelle publication Instagram, Carla Ginola a créé la marque de bijoux Savages Jewelry, concrétisation d'un rêve commun. Basée à Saint-Tropez, la marque s'est fait une spécialité des chaînes de corps et propose une collection d'accessoires abordables en plaqué or jaune, or rose et or blanc, où chaque pièce, unique, est faite main.

Illustrant à merveille le désir des deux amies d'offrir des bijoux pouvant être portés au quotidien, la fille de l'ancien footballeur - devenu animateur télé apprécié - David Ginola et de son ex-épouse Coraline n'a évidemment pas hésité à jouer les mannequins afin de présenter certaines de leurs créations. Dans l'un des derniers billets parus sur son site La Mode de Carla, où elle apparaissait extrêmement sensuelle pour présenter un balconnet de la marque de lingerie Intimissimi, on ne manquait pas de remarquer sur sa peau hâlée un choker Savages Jewelry.

Joliment mises en scène sur le compte Instagram de la marque, les pièces de Savages Jewelry sont à découvrir sur son site officiel... et en vrai : ce jeudi 4 mai 2017, elles vous donnent rendez-vous de 17h30 à 21h pour une vente privée événement au restaurant La Gazette (28 rue Duret, 16e arrondissement de Paris, tout proche de l'Arc de Triomphe). Un rendez-vous annoncé de manière très aguicheuse... Comment résister ?