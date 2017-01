Carla Ginola : Petite culotte et tendre baiser pour bien commencer l'année

Le passage à 2017, Carla Ginola ne l'a pas fêté en France mais à des milliers de kilomètres de Paris, où elle s'est installée. La sublime fille de l'ancien footballeur s'est envolée pour Los Angeles, accompagnée de son amoureux, Adrien. Mais parce que toutes les bonnes choses ont une fin, le couple a dû se résigner à rentrer. Et pour son grand retour dans l'Hexagone, elle a marqué le coup.

Connu pour jouer régulièrement les créatures sexy sur Instagram, le top français de 22 ans a récidivé le 4 janvier. Victime du jet lag, la jolie silhouette s'est dévoilée au saut du lit, pas encore habillée, alors qu'elle n'a pas réussi à dormir. C'est ainsi qu'elle pose en petite culotte blanche et top à manches longues noires. "Le matin... La différence de 9 heures avec Los Angeles me tue à petit feu. Je regarde Modern Family depuis 6h du matin", a-t-elle légendé le cliché sensuel qui buzze déjà.

Étonnée que son nom soit souvent associé à des photos sensuelles, elle avait réagi sur le sujet auprès de Gala il y a deux mois. "Quand on tape mon nom sur Google, c'est tout de suite associé à des images ou des sujets très sexy. C'est pas du tout qui je suis. Désor­mais, je fais atten­tion à m'ha­­biller plus chic et à prendre plus soin de mon image", avait-elle témoigné.