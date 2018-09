Carly Chaikin (Mr Robot) : L'actrice s'est fiancée à Ryan Bunnell

Carly Chaikin, que les téléspectateurs connaissent pour son rôle de Darlene dans la série Mr. Robot, s'est fiancée et elle n'a pas résisté à l'envie de faire part de son bonheur. Ainsi, la jolie actrice américaine de 28 ans a posté une photo sur Instagram, lundi 3 septembre.

"S'il me l'avait demandé dès la première semaine, j'aurais dit oui. Mais je suis avec cet homme depuis presque cinq ans et j'ai hâte que cela dure pour toujours", a écrit l'actrice en légende d'une photo sur laquelle elle dévoile sa grosse bague au doigt, lovée contre son amoureux Ryan Bunnell au restaurant, le long de la côte californienne. Quelques heures plus tôt, elle amusait ses 170 000 followers en exposant sa bague au son de Single Ladies, le tube de Beyoncé. Le couple n'a toutefois pas encore donné de détails sur le mariage à venir...

Le fiancé de la star, Ryan Bunnell, est assistant réalisateur et producteur. Il a notamment travaillé sur les émissions Masterchef, Project Runways ou Paris Hilton's My New BFF...