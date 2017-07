Carole (L'amour est dans le pré 2017) : "J'ai pensé abandonner l'émission"

Carole, éleveuse de saint-bernard de 48 ans de L'amour est dans le pré 2017, profite actuellement sur M6 de la présence de Didier et Éric chez elle. Des candidats qui ont craqué pour elle lors de son portrait et qui ont osé lui écrire une lettre. Mais comme on l'apprend grâce au magazine Télé 7 Jours (en kiosques le 24 juillet), ces messieurs ont failli ne jamais connaître la candidate.

La quadragénaire qui a été victime d'un AVC par le passé a en effet failli renoncer à participer au programme. "Très déçue par mes rencontres, j'ai même pensé, à un moment, abandonner l'émission. Virginie Matéo, la productrice, m'a accordé un peu de temps pour réfléchir", déclare-t-elle. Après réflexion l'éleveuse a finalement "décidé de se lancer" et a suivi son instinct pour choisir quels prétendants elle inviterait chez elle.

Loin d'être timide et habituée à recevoir, Carole s'est sentie à l'aise tout de suite avec Eric et Didier. Ce qui n'a pas été le cas de ce dernier, du moins au départ. Elle se souvient : "J'ai tout fait pour les mettre à l'aise. Eric a fini par se décontracter. Il parlait beaucoup. On ne pouvait plus 'arrêter. De son côté, Didier, beaucoup plus réservé, est resté dans l'ombre de son rival."

Si Carole a davantage "accroché avec Eric", elle dévoile à nos confrères que Didier n'est pas pour autant resté sur le banc de touche : "Pour mieux le cerner, je lui ai proposé de s'isoler afin de papoter. Je ne comprenais pas son attitude si effacée. Cette vie à trois le gênait-il ? Je l'ai alors poussé aux confidences. Cette discussion a porté ses fruits, puisqu'il s'est totalement lâché par la suite. Ce n'était plus le même homme. Il riait. Et ça nous a rapprochés."

Pour savoir qui d'Eric ou de Didier a conquis le coeur de Carole, rendez-vous tous les lundis sur M6 !