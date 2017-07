L'amour est dans le pré 2017 : Sébastien en larmes, séduction et "zigounette"

Lundi 3 juillet, Romuald, Vincent, Sébastien, Carole, Roland et Raphaël de L'amour est dans le pré 2017 ont participé aux speed dating. Larmes et rires étaient au programme.

Romuald : Paroles et paroles

Nerveux, l'éleveur de poules bio de 42 ans ne cesse de bavarder et laisse peu de place à ses prétendantes. En fait, entre Romuald et ses prétendantes, il n'y a quasi aucune conversation. C'est alors qu'Aurélia, coup de coeur du quadragénaire lors de la lecture du courrier, fait son entrée. Face à elle, l'éleveur est presque sans voix, un miracle... Entre eux, le courant passe immédiatement et le regard de Romuald ne trompe pas. Il est déjà totalement séduit par Aurélia. Sans surprise, il lui demande donc de le rejoindre à sa ferme. Son second choix se porte sur Emmanuelle.

Sébastien : Coup de foudre et larmes

L'éleveur de brebis et de vaches allaitantes de 40 ans commence son speed dating par des retrouvailles avec Laeticia (41 ans) qu'il connaît depuis l'enfance. Un moment bouleversant car la jeune femme ose enfin lui avouer ses sentiments. La voix tremblante, ils échangent au final peu de confidences mais le charme opère.

Après avoir revu son amie d'enfance, Sébastien a encore neuf femmes à rencontrer. Parmi elles, il y a la belle Émilie qui met Sébastien dans tous ses états. Il se met même à rire nerveusement en la voyant et à en croire les yeux émerveillés de la brune, le sentiment est partagé. Tous deux sont très émus, Sébastien verse même une larme lorsque la prétendante lui parle de sa fille et du fait qu'il serait un bon père pour elle. Une fois Émilie partie, Sébastien fond en larmes : "C'est trop beau, c'est impossible que ce soit pour moi."

Émilie est bien sûr invitée à se rendre chez lui. Noura aussi. Laeticia n'est donc pas conviée et finit en larmes. Gentleman, Sébastien lui explique : "Je suis venu ici en pensant à toi. (...) J'ai trop peur que cette intensité me bloque, donc j'espère que tu le comprendras." "Tu es là depuis vingt-cinq ans tu seras encore là pendant un petit moment", lui répond-elle, en larmes.

Raphaël : Coup de foudre ou rien

Le séduisant pêcheur de 44 ans ne croit qu'en une chose : le coup de foudre. Autant dire que ses prétendants ont intérêt à le toucher en plein coeur. Sarah, Géraldine et Soraya tentent donc de le séduire en évoquant sa passion pour la nature et l'ornithologie. Camille tape dans le mille puisque la jeune femme de 36 ans est guide dans un parc dédié aux oiseaux. Broche colibri, dessin d'un oiseau spécialement réalisé pour le pêcheur... la jeune femme a tout fait pour séduire Raphaël et cela semble fonctionner.

Raphaël rencontre ensuite son grand coup de coeur, Marie-Laure. S'ils sont stressés l'un face à l'autre, entre eux, le courant passe immédiatement. Ils rêvent même déjà de voyager ensemble. "Je pense qu'on était assez tendu. J'ai l'impression qu'on n'est pas rentré dans une interaction intime mais qu'il y a beaucoup de choses à découvrir avec elle", déclare Raphaël. Le candidat choisit d'inviter Marie-Laure et Sarah chez lui. Tant pis pour Camille !

Roland : Humour et "zigounette"

L'éleveur de vaches allaitantes et sacré blagueur de 60 ans rencontre trois prétendantes. Toutes savent à quel point le candidat est un coquin – après chaque rendez-vous et même pendant, il parle beaucoup de sa "zigounette" – et lui font donc comprendre qu'elles aussi aiment l'amour, sous toutes ses formes. Le côté très charmeur et tactile de Roland fait beaucoup rire ce trio de femmes et l'éleveur se dit très satisfait de ces rencontres.

Il demande à Michèle et Christiane de venir passer quelques jours chez lui. Pour satisfaire Roland, Christiane, ancienne bouchère, n'hésite pas à mettre des dessous affriolants dans sa valise.

Carole : Pas si séduite ?

Carole, l'éleveuse de saint-bernard de 48 ans, a reçu de nombreuses lettres et intimide beaucoup les hommes qui sont venus la voir. Éric, ancien plombier chauffagiste de 52 ans, est l'un des rares à être naturel face à elle. Elle est ni trop stressé ni trop séducteur. Si son naturel la séduit, la quadra avoue qu'il n'est "pas trop son style" mais dit "bien l'aimer" tout de même. À l'issue de ces rendez-vous, Carole choisit d'embarquer Didier et Éric pour la suite de l'aventure.